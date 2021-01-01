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Shaq: "Melo haklı, Lakers bu yıl şampiyon olmak zorunda"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Lakers için bu sezonun "ya şampiyonluk ya hiç" sezonu olduğu konusunda Carmelo Anthony ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Lakers için bu sezonun "ya şampiyonluk ya hiç" sezonu olduğu konusunda Carmelo Anthony ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

Shaq, ESPN'in 'First Take' programına konuk olarak gelecek sezon hakkında konuştu ve Anthony'nin Lakers için bir 'ya şampiyonluk ya hiç' sezonu olduğu görüşüne katıldığını belirtti:

"Carmelo Anthony kesinlikle haklıydı. Aksini demeyeceğim, doğru söylüyor. Herkes sürekli yaş muhabbeti yapıyor. Brooklyn Nets ve Lakers, konu yaş olduğunda en fazla deneyime sahip ekipler. Bu yaş konusu hiç umurumda değil.

Lakers, sinirlendiğinde çok iyi oynayan bir takım. Şimdi de herkes onlardan şüphe ettiği için sinirliler. Artık ellerinde bu küçük süpertakım var ve evet Carmelo Anthony haklı, bu onlar için bir 'ya şampiyonluk ya hiç' sezonu."

LA ekibi en son 2020 yılında şampiyonluğu kazanmıştı.


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