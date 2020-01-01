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Shaq, Luka'nın yaptığından etkilenmedi!: "Daha önce de görmüştüm"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic'in dün gece LA Clippers'a karşı oynadığı playoff maçında gösterdiği performanstan pek etkilenmediği görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic'in dün gece LA Clippers'a karşı oynadığı playoff maçında gösterdiği performanstan pek etkilenmediği görüldü.

Doncic'in olağanüstü performansı, Clippers süperstarı Kawhi Leonard da dahil olmak üzere NBA genelinde övgü topladı, ancak ligdeki herkes aynı fikirde değildi.

Luka 43 sayı, 17 ribaund ve 13 asistle oynayıp triple-double yaptı ve daha önce sadece iki oyuncu, bu şekilde bir başarıya erişmişti: Oscar Robertson ve Charles Barkley.

Mavericks'in zaferinin ardından "Inside the NBA" ekibi, Luka'nın performansı için övgülerini belirttiğinde, Shaq'ın pek etkilenmediği görüldü.

Shaq, 21 yaşındaki yıldıza iyi bir oyuncu olduğu için destek verse de, ancak meslektaşlarından "biraz sakinleşmelerini" istedi:

"O harika bir oyuncu, ama bunları daha önce de görmüştüm. İyi oyuncu, iyi oynuyor, yaptıklarından hiçbir şey götürmek istemiyorum ama bunu daha önce de görmüştük."


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