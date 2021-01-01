Shaq, LeBron'un 'play-in' eleştirisiyle aynı fikirde!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in "play-in" turnuvasıyla ilgili eleştirileri konusunda hemfikir olduğunu söyledi.



NBA'in normal sezonu 72 maça indirmeye ve play-in turnuva formatını tutmaya karar vermesi, birçok tartışmaya yol açmıştı.



Yakın zamanda LeBron, Lakers'ın play-in turnuvasına katılma eşiğine gelmesiyle, bu fikri ortaya atanın "görevden alınması" gerektiğini belirtmişti.



'NBA on TNT' programında konuşan Shaq, ligin bunu kalıcı olarak devam ettirmek istemesi durumunda, James ile aynı fikirde olduğunu açıkladı:



"Son iki yılda yapılıyor olması benim için sorun değil. Ancak kuralları değiştirerek 'sonsuza kadar tutacağız' diyorsanız, o zaman LeBron ile aynı fikirdeyim. Çünkü geçen yıl kısaltılan sezon sonrası Bubble olmuştu ve bu yıl da sezon geç başlayıp geç bitiyor. Bu iki durumda play-in turnuvasının olmasına katılıyorum. Ama bundan sonra bir daha görmek istemem."



