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Shaq, LeBron'u savundu!: "Büyük olduğunuzda bunlar normal"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Phoenix Suns'a karşı ilk turda elenmesinin ardından birçok eleştiriye maruz kalan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i savundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Phoenix Suns'a karşı ilk turda elenmesinin ardından birçok eleştiriye maruz kalan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i savundu.

James, Devin Booker, Chris Paul ve Deandre Ayton'lı Phoenix Suns'a yenik düşerek, kariyerinde ilk kez bir playoff ilk tur serisini kaybetmişti. Seri bittikten sonra LeBron, kaybettiğini görmekten mutlu olan insanların sözlü saldırılarına maruz kalmıştı.

Birkaç yıldız, özellikle de çaylak oyuncular buna tepki göstermiş ve profesyonel bir sporcunun başarısızlığını kutlayan insanları eleştirmişlerdi.

Shaq da LeBron'un durumunu savunan insanların arasına katıldı ve RJ Hampton'ın bir tweet'inin altına yorum yaparak, kendisinin de zamanında aynı türden eleştiriler aldığını, ancak büyük oyuncular için bu durumun normal olduğunu belirtti.

Shaq'ın ayrıca açıklamasının sonuna, hashtag ile birlikte "LeBron en iyisi" yazdığı da görüldü:

"Aslında beni de küçümsemişlerdi. O statüde bulunduğunuzda bunlar da kaçınılmaz oluyor ve tıpkı LeBron gibi, ikimizin de mirası sonsuza kadar sürecek. #LeBroneniyisi."


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