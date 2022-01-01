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Shaq: "LeBron'u biraz kıskanıyorum!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i "biraz kıskandığını" itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i "biraz kıskandığını" itiraf etti.

O'Neal yakın zamanda ilginç bir itirafta bulunarak, Lakers yıldızı LeBron'un G.O.A.T. (Tüm zamanların en iyi oyuncusu) tartışmalarında yer almasından ötürü kıskandığını belirtti:

"LeBron'u biraz kıskanıyorum ve size nedenini de açıklayayım. Hepimiz berberlerde yapılan tartışmaların bir parçasıyız. En iyi analist kim, en iyi şutör kim veya en dominant uzun kim gibi tartışmalar. Ama ben de adımın tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında geçmesini isterdim. O tartışmalarda ben yokum, ama o var. Kobe Bryant öyle, Michael Jordan da öyle.

İnsanlara her zaman şunu sorarım; LeBron, Kareem Abdul-Jabbar'ı sayılarda geçtiğinde, onun için ne diyeceksiniz? Tüm zamanların en büyüğü mü, en büyüklerinden biri mi?"

ESPN'in yakın zamanda NBA'in en iyi 75 oyuncusunu sıraladığı listede Jordan 1 numarada yer alırken, LeBron ikinci sırada seçilmiş, Shaq ise 11. sıraya layık görülmüştü.


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