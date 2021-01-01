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Shaq: "LeBron eğer Kareem'in sayı rekorunu kırarsa, G.O.A.T. olur!"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James'in tüm zamanların sayı krallığı listesinde Kareem Abdul-Jabbar'ı geçmesi durumunda, NBA tarihinin en büyük oyuncusu olarak mirasını sağlamlaştıracağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James'in tüm zamanların sayı krallığı listesinde Kareem Abdul-Jabbar'ı geçmesi durumunda, NBA tarihinin en büyük oyuncusu olarak mirasını sağlamlaştıracağını söyledi.

Los Angeles Times'tan Broderick Turner ile yaptığı röportajda O'Neal, James'in önümüzdeki iki yıl içinde Abdul-Jabbar'ın sayı rekorunu kıracağından hiç şüphesi olmadığını ve bunu başarmanın kendisini "şimdiye kadarki en iyi oyuncu" yapacağına inandığını belirtti:

"Ne yaptığını biliyorum. Şampiyonluklar falan harika, ama aslında Kareem'i geçmeye çalışıyor. Çünkü Kareem'i geçerse, kimse gelmiş geçmiş en iyi oyuncu kim diye konuşmaz. Bunu bir düşünün. Önümüzdeki birkaç yıl sanırım 25 sayı falan ortalama yakalaması gerekiyormuş, ki yakalar da. Bunu iki yıl sonra başarabilir."

LeBron, Abdul-Jabbar (38.387) ve Karl Malone'un (36.928) arkasında 35.401 sayıyla, listede üçüncü sırada yer alıyor.


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