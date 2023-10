NBA'in efsanevi oyuncularından Shaquille O'Neal, Las Vegas'ta bir NBA takımına sahip olmak istediğini söyledi.



2013'ten 2022'ye kadar Sacramento Kings'in azınlık sahibi olarak görev yapmış olan O'Neal, gözünü bir NBA takımına sahip olmaya dikti.



The Messenger'dan Arash Markazi ile yaptığı röportajda O'Neal, kendi sahiplik grubunu kurma arzusunu açıklayarak, Las Vegas'ın bir NBA takımıyla ödüllendirilmesi fikriyle özellikle ilgilendiğini ifade etti:



"Kendi sahiplik grubumu kurmak isterim. Vegas'a henüz bir NBA takımı verilmediğini biliyorum ama eğer bir gün kendilerine bir takım verilecek bir noktaya gelirlerse, bunun bir parçası olmak istiyorum. Kimseyle ortak olmak istemem. Hepsini kendim için istiyorum.



20 yılı aşkındır Las Vegas'ta yaşıyorum. Buraya bayılıyorum. Las Vegas her zaman gelişeceğini bildiğiniz bir şehir olmuştur. Sürekli birçok farklı kumarhanenin, emlak projesinin ve gece kulübünün ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ben de her zaman bunların bir parçasıydım.



Zamanında en popüler gece kulüplerinden birinin sahibiydim, sonra onu sattım ve şimdi ise burada 9-10 restoranım var. Durumum çok çok iyi ve Vegas'la birlikte büyümeye devam etmek istiyorum."



O'Neal dışında Las Vegas'ta takım sahibi olmayı hedefleyen bir diğer önemli NBA figürü ise, geçmişte bu konuyla ilgilendiğini belirten Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James olmuştu.