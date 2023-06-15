NBA efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James'in Los Angeles Lakers'ın arenasının önüne heykelinin dikilmesini hak ettiğini söyledi.



Kimileri için, LeBron'un kariyeri bittiğinde Lakers tarafından heykelinin dikilip dikilmeyeceği durumu merak konusu olmuştu.



O'Neal, Bally Sports'tan Brandon 'Scoop B' Robinson ile yaptığı röportajda LeBron'un bu onuru hak ettiğini şu şekilde açıkladı:



"Lakers ile şampiyonluk kazandı ama birçok insan bubble'da kazanmış olduğu için bunu saymıyor. Tüm zamanların sayı rekorunu da kırdı ve bunu Lakers formasıyla kırdı.



Ancak Lakers taraftarlarının doyumsuz olduğu gerçeği de var. 'Tamam, bubble'da şampiyon oldun, yenisi ne zaman geliyor?' gibi bir durum söz konusu. Hep böyledir."



LeBron 2020'de şampiyonluğu kazanmış, ancak bunun dışında playoffların ilk turunda elenmiş, iki kez playoffları kaçırmış ve bu yıl da playoffların ikinci turunda elenmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ