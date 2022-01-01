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Shaq: "Lakers eğer LeBron'u takaslarsa, bir daha kazanamaz!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ın LeBron James'i takas etmesi halinde, şampiyonluk kazanma şansının olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ın LeBron James'i takas etmesi halinde, şampiyonluk kazanma şansının olmadığını söyledi.

Lakers ekibi, Pazar gecesi New Orleans Pelicans karşısında aldığı mağlubiyette oldukça kederli ve ilgisiz gözükmüştü. Bunun sonucu olarak ise medyadaki birçok analist, Lakers'ın James'i takas etmeye çalışması gerektiğini öne sürmüştü.

CNBC ile yakın tarihli bir röportajda Shaq, Lakers'ın şu ana dek hayal kırıklığı yaratan sezonuna değindi ve James'i takas etme fikrinin bir hata olduğunu açıkladı:

"LeBron'u takas ederseniz, bir daha asla kazanamazsınız. Onu doğru adamların yanına koyarsanız, kesinlikle kazanırlar. Takımı bir araya getiren her kimse, sorumluluk alarak bunu düzeltmeye çalışmalı."

LeBron şu ana kadar 29.0 sayı, 7.9 ribaund, 6.3 asist ve 1.6 top çalma ortalamalarıyla harika rakamlar ortaya koysa da, Lakers ekibi 27-33'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada bulunuyor.


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