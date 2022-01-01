Shaq: "Lakers 8. sıradan playoff yaparsa, Suns'ı eler!"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Lakers'ın playofflara sekizinci sıradan kalması durumunda Phoenix Suns'ı eleyebileceğini iddia etti.



Lakers, playofflara son sıradan dahil olması durumunda 60 galibiyetle lig lideri olan Suns ile karşılaşma şansına sahip olacak. Birçok kişi, olayların bu şekilde gelişmesi durumunda Lakers'ın ilk turda eleneceğine inansa da, Shaq bu konuda farklı bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti:



"Lakers'ım beni, birçok insan gibi hayal kırıklığına uğrattı. Hepimiz ne kadar yaşlı olduklarını unuttuk, 'Westbrook geliyor, Carmelo'yu aldılar.' falan dedik. Büyük isimlerin aynı takımda olmalarına artık bir nevi alıştık.



Üç tane geleceğin Hall of Fame oyuncusu aynı takımdayken, sezonda da altıncı veya yedinci sırada olabileceklerini tahmin ederdiniz. Lakin Anthony Davis oynamadı.



Play-in'e kalabileceklerinden bile şüpheliyim. Ama kalırlarsa, kesinlikle kazanmak zorundalar ve bu durumda da ilk turda Phoenix ile karşılaşacaklar. Ve sekizinci sırayı alırlarsa, Phoenix'i de yenerler."



Lakers şu anda 31-42'lik derecesiyle Batı'da 10. sırada yer alıyor.



