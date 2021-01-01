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Shaq, Kyrie için: "Aşı olmayacaksa, takas edin gitsin!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Brooklyn Nets'in, Kyrie Irving'i aşı olmadığı için takas etmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Brooklyn Nets'in, Kyrie Irving'i aşı olmadığı için takas etmesi gerektiğini söyledi.

O'Neal, "The Big Podcast with Shaq" isimli kendi podcasti'nde konuyla ilgili argümanını ortaya koyarak, KOVID-19 aşısı konusunda önemli olanın Irving değil, tüm takım olması gerektiğini vurguladı.

Shaq, özellikle takımın şampiyonluk beklentileri varsa, sezonun yarısında oynayamayacak bir oyuncuyla uğraşamayacağını da sözlerine ekledi:

"Her zaman, başkalarının düşüncesini küçümsememeye çalışırım. Ancak ne düşündüğümü söyleyeyim. Basketbolda, bazen kendinizden çok başkalarını düşünmeniz gerekir. Kyrie'nin bazı görüşleri var. Bunlara bir şey demeyeceğim ama takıma karşı bir yükümlülüğü de var. Çünkü oradan 200 milyon dolar kazanıyor.

Hoşuma gitmeyen tek şey, 'Özel hayatıma saygı duyabilir misiniz?' demesi oldu. Bu hayatın bir parçası olmaya karar verdiğiniz anda, özel hayat diye bir şey kalmaz. Bunu da kabul etmeniz gerekir."

"SENİNLE Mİ UĞRAŞACAĞIZ?"

Shaq, ifadelerine şu şekilde devam etti:


"Mesela benim takımımda olsan ve iç saha maçlarında oynamama durumun olsa, seni aramızda görmek istemezdim. Eğer şampiyonluk kazanma şansımız varsa ve sen bizimle olmayacaksan, başka yere git, nokta. Sebeplerin ne olursa olsun. Onlara bir şey demiyorum. Ama 41 maç boyunca oynayacak mısın, oynamayacak mısın diye seninle tartışmaya giremem.

Ben olsam, böyle bir durumda yönetim katına, ofise gider ve 'Gönderin şu adamı' derdim. Elimizdeki iki yıldızla, harika şutörle ve ribaund alan adamlarla zaten şampiyonluk kazanabiliriz. Öbür türlü her gün, sürekli bu adamın ne yapacağıyla ilgili sorularla uğraşmamız gerekecek. Gönderin gitsin. Brooklyn Nets'in sahibi her kimse, göndersin onu."


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