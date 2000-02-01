Shaq: "Kobe'ye söylemek istediklerimi söyleyemedim, pişmanım..."

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, efsane merhum takım arkadaşı Kobe Bryant'ın Ocak ayındaki vefatından önce, kendisiyle duygularını daha fazla paylaşmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.



O'Neal, USA Today'den Mark Medina'ya şunları söyledi:



"Kimsenin bu şekilde gittiğini görüp, bir daha asla konuşamamayı istemem. Beni inciten şey, söylemek istediğim şeyleri söyleyememekti."



O'Neal ve Bryant, 2000-02 yılları arasında Lakers ile birlikte üç şampiyonluk kazanmışlardı ve bazı sorunlardan nasiplerini almış olsalar da, son yıllarda iyi bir ilişki içindeydiler. Bryant, O'Neal'ın 2017'de Staples Center dışındaki heykelinin açılışına katılmıştı ve o yıl ikiliye özel bir TNT "Sadece Oyuncular" segmenti için bir araya gelmişti.



"Şampiyonluk kazanmak için en iyi arkadaş olmanız gerektiğine dair bir efsane var. Tek bir şeye ihtiyacınız var, o da saygı. Dört kişiye doğru çembere giderse, topu bana bırakır. Bana ikili ya da üçlü sıkıştırma yapılırsa, ilk onu ararım. Ona ihtiyacım olduğunu biliyor. Onun da bana ihtiyacı olduğunu bildiğinden eminim. Ona bir daha asla bir şey söyleyemeyeceğim için incinmiş durumdayım sadece..."



