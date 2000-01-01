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Shaq: "Kobe ve Jordan'ın zihniyetleri aynıydı, iyi ki güzel bir bağ kurabilmişler"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, merhum eski takım arkadaşı Kobe Bryant ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın zihniyetlerinin aynı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, merhum eski takım arkadaşı Kobe Bryant ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın zihniyetlerinin aynı olduğunu söyledi.

O'Neal, Michael Jordan'ın 10 bölümlük The Last Dance belgeselinde gördüğü şeyleri tartışmak adına ESPN analisti Stephen A. Smith'in sunduğu "After the Dance" programına katıldı ve Jordan'ın karakterini Kobe'ninkiyle karşılaştırdı.

Her iki oyuncunun da zihniyetleri sorulduğunda, Shaq şunları söyledi:

"Hemen hemen eşit olduğunu düşünürdüm. Michael'la pek fazla zaman geçirmedim, ancak şampiyonluk kazanmalarını, belli tavırlarını ve son saniyede maç kazanma şekillerini gördüğüm için, eşit olduğunu söyleyebilirim."

"Kobe çok önemli bir noktaya değinmişti. Hepimiz bizden önce gelen oyunculara bakıyoruz ve onlardan bir şeyler alıyoruz. Ben sırtı dönük oyunda Patrick Ewing gibi kaba olmak istemiştim. Wilt Chamberlain gibi dominant olmak istemiştim. Tek fark ise, Kobe'nin bir telefonu olması ve bu adamlarla bir ilişkisi olabilmesiydi."

Ayrıca Kobe ve Michael'ın ilişkisi hakkında konuşma şansı yakalayan Shaq, ikilinin derin bir bağı olduğu için mutlu olduğunu da ekledi:

"Aslında bir ilişkileri olduğu için memnunum. Pek çok insan her zaman 'oyundaki en iyi oyuncu kim? Jordan mı LeBron mu?' diyor. Bu tartışmalara Kobe'nin de adını ekleyerek saygı duymanız gerektiğini düşünüyorum."


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