Shaq: "Kobe ile yedi şampiyonluk kazanabilirdik"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, geçmişte Los Angeles'ta kalmış olması durumunda kendisi ve merhum efsane Kobe Bryant'ın yedi şampiyonluk kazanmış olabileceğini söyledi.



Pek çok kişi, O'Neal'ın 2004'te Miami Heat'e hiç takas edilmemesi durumunda, ikilinin kaç şampiyonluk kazanabileceğini geçmişte uzunca tartışmıştı.



"All the Smoke" podcastine konuk olan Shaq, sunucu Matt Barnes'ın konuyla ilgili yönelttiği soruya, şu şekilde yanıt verdi:



"Yedi tane. Çünkü takas olmamın sebebi Kobe ile olan anlaşmazlığımız değildi, daha az para almamı istemeleriydi.



Ama param vardı, aslında 'Tamam, seni yeterince yetiştirdim. Artık takım senin. Ben yine 28 sayımı atar, 10 ribaundımı çekerim.' demem gerekirdi.



Yine de egom istediğimi elde etmemi sağlamıştı, Miami'ye gitmiştim, Pat (Riley) benimle ilgilenmişti ve bir şampiyonluk daha kazanabilmiştim. Lakin kariyerimin geri kalanında orada (Los Angeles) kalmak isterdim."



