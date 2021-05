Shaq: "Kobe ile sürekli kapışmamız, bizi çok daha iyi yaptı!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski takım arkadaşı Kobe Bryant ile kendisinin her zaman birbirleriyle rekabet ettiğini ve bunun kendilerini daha da iyi oyuncular haline getirdiğini söyledi.



Shaq ve Kobe'nin geçmişte her zaman anlaşan bir ikili olmadığı bilinse de, saha içinde gerekenleri yapıp üç şampiyonluğa ulaşmayı başarmışlardı.



Yakın zamanda "All The Smoke" isimli podcast'te konuşan Shaq, bunun nasıl gerçekleşebildiğini şöyle dile getirdi:



"Bildiğiniz gibi, basketbol oyuncuları olarak her zaman anlaşamayabiliyoruz. Ama arada saygı varsa, asla yenilmezsiniz. Hepiniz onu ve beni tanıyorsunuz, ikimiz de alfa insanlardık. Her zaman aynı fikirde olmazdık, ancak iş sahada rekabet etmeye geldiğinde, sürekli birbirimizle rekabet ediyor oluşumuzun bizi daha da durdurulamaz hale getirdiğini düşünüyorum."



O'Neal daha sonra birbirlerini alt etme arzusunun kendilerini nasıl daha iyi oyuncular yaptığını şu şekilde açıkladı:



"Çünkü ben hep istatistiklere bakan biriyim. 'Sen 25 atmışsın ama ben sadece 15 mi atmışım? Burada yanlış bir şeyler var' falan derim. Yani sürekli birbirimizle rekabet ederdik. Ve dört finalden üçünü kazanmayı da başardık. Onu en son gördüğüm zaman, son maçını oynayacağını duyurduğu zamandı... Peki ne yaptı? Çıktı ve 60 sayı attı."