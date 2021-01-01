Shaq: "Kobe ile ilk kez tanıştığım anın farkında değildim!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski takım arkadaşı olan efsane oyuncu Kobe Bryant ile ilk kez tanıştığı anın farkında olmadığını açıkladı.



The Rex Chapman Show'a konuk olan Shaq, Kobe ile ilk tanışmasının aslen Lakers'ta ortaklıkları başlamadan yıllar önce olduğunu söyledi:



"Küçük bir çocuk soyunma odasına geldi, Orlando'daydık. Penny Hardaway'i görmek istiyordu. Kobe'ydi. Kobe bana bu hikayeyi anlatana kadar bunu hiç bilmiyordum. Penny'yi görmek istiyordu.



Penny kötü biri değildir ama, o gün başından neler geçtiğini bilmiyorum, 'aman öf' gibi bir ruh halindeydi. O günü dün gibi hatırlıyorum. Kobe orada öylece kalakalmıştı ve ben yanına gidip 'Hadi küçük dostum, gel biz beraber fotoğraf çekilelim' demiştim.



Bana söyleyene kadar, o çocuğun Kobe olduğunu bilmiyordum. O kadar beraber oynamışlığımız, maçlarda mücadele verdiğimiz anlar oldu... Lakers'a geldiğinde yanıma oturmuştu ve 'Hey, soyunma odasına Penny'yi görmeye geldiğimi ve beni iplemediği o günü hatırlıyor musun?' demişti. 'O sen miydin?' dediğimde, 'Evet, o bendim' demişti."



