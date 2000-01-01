Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Shaq, Kobe ile ilişkisine değindi: "En iyi arkadaş mıydık? Hayır..."

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, efsanevi takım arkadaşı Kobe Bryant ile geçmişteki ilişkisine bir kez daha değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, efsanevi takım arkadaşı Kobe Bryant ile geçmişteki ilişkisine bir kez daha değindi.

The Coaches Network ile yaptığı röportajda Shaq, birlikte geçirdikleri zamanı "eğlenceli" olarak nitelendirdi ve şunları detaylandırdı:

"Kendimin daha genç bir versiyonuyla oynuyordum. Aynı zihniyete sahip biriyle. Çoğu zaman insanlar belli başlı şeyler yerine, unvanlar konusunda endişelenir. İkimiz de o takımın kimin takımı olduğuna ve takımdaki en iyi oyuncunun kim olduğuna odaklanmıştık. Ama yapacak bir işimiz vardı ve arka arkaya üç şampiyonluk kazanmıştık.

Her şeyi yeniden yapma şansım olsa, hiçbir şeyi değiştirmezdim. İnsanlar 'anlaşamıyordunuz' diyorlardı. Anlaşamadığımızı biliyorum ama birbirimize saygı duyuyorduk. Tek ihtiyacınız olan da bu. Birbirinize saygı duyduğunuzda, başka hiçbir şeyin önemi yok... En iyi arkadaş mıydık? Hayır. Sahadaki en iyi arkadaş mıydık? Evet."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal