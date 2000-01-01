Shaq, Kobe ile ilişkisine değindi: "En iyi arkadaş mıydık? Hayır..."

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, efsanevi takım arkadaşı Kobe Bryant ile geçmişteki ilişkisine bir kez daha değindi.



The Coaches Network ile yaptığı röportajda Shaq, birlikte geçirdikleri zamanı "eğlenceli" olarak nitelendirdi ve şunları detaylandırdı:



"Kendimin daha genç bir versiyonuyla oynuyordum. Aynı zihniyete sahip biriyle. Çoğu zaman insanlar belli başlı şeyler yerine, unvanlar konusunda endişelenir. İkimiz de o takımın kimin takımı olduğuna ve takımdaki en iyi oyuncunun kim olduğuna odaklanmıştık. Ama yapacak bir işimiz vardı ve arka arkaya üç şampiyonluk kazanmıştık.



Her şeyi yeniden yapma şansım olsa, hiçbir şeyi değiştirmezdim. İnsanlar 'anlaşamıyordunuz' diyorlardı. Anlaşamadığımızı biliyorum ama birbirimize saygı duyuyorduk. Tek ihtiyacınız olan da bu. Birbirinize saygı duyduğunuzda, başka hiçbir şeyin önemi yok... En iyi arkadaş mıydık? Hayır. Sahadaki en iyi arkadaş mıydık? Evet."



