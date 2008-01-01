Shaq: "Kobe ile ilgili pişmanlığım..."

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski takım arkadaşı, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile ilgili pişmanlığından bahsetti.



Shaq'ın, iyi arkadaşı Kobe Bryant'ın zamansız vefatı sonrasında ne denli zor zaman geçirdiği biliniyor.



O'Neal, son birkaç aydır duygusal olarak ne kadar zorlu bir noktada olduğunu belirtiyordu, özellikle de kız kardeşini, Kobe'nin vefatından kısa süre önce kanser yüzünden kaybetmesinin de bunda büyük etkisi bulunuyor.



Shaq, Bryant'ın artık aramızda olmadığından ötürü sahip olduğu en büyük pişmanlık hakkında konuştu. O'Neal, şansı olduğunda aralarındaki iletişim hattını daha açık tutmuş olmasını umduğunu belirtti:



"Bunu hatırlamak, beni dilek moduna sokmamı sağlıyor. Çünkü birbirimize saygı duyuyorduk. Biz arkadaştık. Günlük arkadaş demiyoruz, ama keşke onunla daha fazla konuşsaydım, keşke 'hey, nasılsın' diyebilseydim, keşke 'hey, Hall of Fame şeyi geliyor, O listede olacağını biliyorsun.' diyebilseydim..."



