Shaq: "Kobe ile aramızı, medya bozmuştu"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, medyayı, zamanında Kobe Bryant ile arasını bozduğu için suçladı.



Shaq, NFL takımı New Orleans Saints oyuncularına güçlü bir mesaj verdi ve ekibi, Drew Brees tartışması süresince bir arada kalmaya çağırdı.



Shaq, Saint'e, tıpkı kendisine ve Bryant'a yapıldığı gibi, ulusal medyanın takımı parçalamaya çalışacağını söyledi.



"Bizi Lakers'ta ayırdıkları gibi, sizi de ayırmaya çalışacaklar! Ben ve Kobe (Bryant) çok iyi gidiyorduk ama medya ekibimizi ayırdı. Beş şampiyonluk daha kazanabilirdik! Güçlü kalın. Medyanın sizi bölmesine izin vermeyin! Sosyal medyanın sizi bölmesine izin vermeyin!"



Shaq ve Kobe, Lakers'da birlikte üç şampiyonluk kazanmıştı. O'Neal'a göre, ilişkileri her zaman mükemmel olmasa da medya tarafından abartılıyordu.



"DREW'UN ÖZRÜNÜ KABUL ETTİLER"



Bununla birlikte, Shaq, milli marş sırasında diz çöken oyuncular hakkındaki tartışmalı ifadesinin ardından, Saints'in Brees'e sırt çevirmesini de istemediğini belirtti. Brees, bu durum sonrasında takım arkadaşlarından özür dilemişti.



Shaq, TNT'de Saints ile buluşması hakkında şunları söyledi:



"'Drew, biz senin karakterini biliyoruz. İçinden çıkamayacağın bazı şeylere girdiğini biliyoruz, ama daha olumlu şeyler yapmanı ve daha az konuşmanı istiyoruz.' dediler. Ve hepsi, özrünü kabul ettiklerini söyledi."



Shaq ve Kobe, kariyerlerinin sonlarında aralarını düzeltmişlerdi. İki NBA efsanesi, birkaç yıl önce NBA TV'de karşılıklı bir röportaj yaparak, aralarındaki durumu herkese gösterdikleri bir program da düzenlemişlerdi.



O'Neal, bu yılın başlarında vefat eden Kobe'nin anma töreninde oldukça duygusaldı ve aralarındaki özel ilişkiyle ilgili detaylı bir şekilde konuşmuştu.



