Shaq: "Kobe bizden çok erken çalındı..."

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, 'delikanlı' Kobe Bryant ile geçirdiği zamanı ele aldı ve "bizden çok erken çalındığını" söyledi.



Shaq hala Bryant'ın trajik ölümünü atlatabilmiş değil. Ancak, O ve Kobe'nin birlikte yer aldığı tüm harika anıları takdir ediyor.



Hollywood Life'dan Jenna Lemoncelli ile yaptığı bir röportajda O'Neal, Bryant ile olan dostluğuna değindi:



"Delikanlıyı özledim, eskiden ona böyle derdim. Ancak, bu anılar her zaman kalacak, isimlerimiz her zaman birbirine bağlı olacak. Kobe bizden çok erken çalındı."



Lemoncelli ile aynı röportajda O'Neal, ünlü NBA fotoğrafçısı Andy Bernstein'ın bir Lakers şampiyonluğu geçit töreninde kendisi ve Kobe'nin fotoğraflarını paylaşarak gününü nasıl aydınlattığını da anlattı:



"Aslında o sabah uyandığımda (yıldönümü, 19 Haziran 2020), geçit töreninde (Lakers 2000 şampiyonasından sonra) birkaç fotoğrafımızı çeken büyük Andy Bernstein, bana fotoğrafları göndermişti. Bunlar güzel anılar. "



O'Neal ve Bryant, Lakers'ı Philadelphia 76ers, Indiana Pacers ve New Jersey Nets karşısında üç şampiyonluğa taşımışlardı.