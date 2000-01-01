Shaq, kendisini "yeteneksiz" diyerek eleştirenlere cevabını verdi!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, yetenekli olmadığınını iddia eden eleştirmenlerine yanıt verdi.



Instagram hesabı "nbxmemes" tarafından yakın zamanda yayınlanan bir paylaşımda, "Shaq başkaları hakkında çok fazla konuşmamalı. Milyarda bir gelen bir vücuda sahip olmak yetenek değildir. Nadiren çalışıyordu. Verimli dönemi kısaydı. Başkalarının gitmesi gereken yolu bilmiyor." açıklamaları yer almıştı.



Bunu fark eden efsane oyuncu, bir saat içinde bu ifadenin altına şöyle bir yorum yayınladı:



"Ve o yine de tarihin en dominant oyuncusu. #nediyeçalışayım."



İlk gönderi oldukça tepki topladıktan sonra, sonraki paylaşımda sayfanın, argümanını geri aldığı ve Shaq'ın ligdeki gelmiş geçmiş en iyi pivot olduğunu söyleyen başka bir paylaşım yaptığı görüldü.



2.16m boyu ve 150 kiloya yakın ağırlığına rağmen oldukça çevik olmasıyla ve ayaklarını ustaca kullanmasıyla bilinen Shaq, özellikle kariyerinin ortalarında, eşleştiği pivotlara karşı kabus gibi anlar yaşatmasıyla biliniyordu.



O'Neal, kariyeri boyunca üçü Los Angeles Lakers (2000-2002) ve biri Miami Heat (2006) ile olmak üzere dört NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



