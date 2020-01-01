Shaq, kendisini yardım çalışmalarına iten şeyi açıkladı

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, başarılı bir kariyerin ardından çalışmaya devam etmesi adına kendisini neyin motive ettiğini açıkladı.



Shaq, kısa süre önce Genius Brands ile çocuklar için 'Shaq's Garage' adlı animasyonlu bir aksiyon-komedi TV şovu yaratmak için işbirliği yaptı.



Shaq, Genius Brands ile yaptığı bir röportajda, sahada ve saha dışında çok profesyonel olarak çok iş yapmasına rağmen kendisini devam ettiren şeyin ne olduğu sorulduğunda, şunları söyledi:



"İnsani yardım çalışmaları yapmayı ve insanların yüzüne gülücük kondurmayı çok seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum.



Bu yüzden, iyi arkadaşım Andy Hayward, Shaq's Garage ile ilgili bana ulaştığında, 'Bu güzel bir fikir.' demiştim. Oyuncak Hikayesi'nin Hot Wheels ile bir araya geldiği bir şey yaratmak istedik, ama bunların hepsi önceden yapılmıştı. Tabii ki, bunların hepsi çocuklar için.



Her zaman sahip olduğum becerilerden biri de, her yaştan tüm kültürlerin çocuklarının dilini konuşabilmekti. Bu benim özel bir yeteneğimdi ve hepsi küçük kardeşlerime bakıcılık yapmam gerektiğinde başlamıştı."



