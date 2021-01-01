Shaq, kendi belgeseli üzerinde çalışıyor!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın, hayatını konu alacak bir belgesel üzerinde çalıştığı bildirildi.



O'Neal, "Jimmy Kimmel Live!" programında yönetmen Peter Berg ile birlikte bir belgesel üzerine çalıştığını açıkladı.



Shaq, "Aslında şu anda üzerinde çalışıyorum. Dört bölümlük bir seri." şeklinde konuştu ve belgeselin konusuyla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Ancak Berg'e tam erişim sağladığını ve serinin daha önce hiç görülmemiş görüntüleri barındıracağını belirtti.



Eski Los Angeles Lakers süperstarı, 2005'te ESPN'de "Shaquille" isimli bir diziyle ve geçtiğimiz yıl prömiyeri yapılan "Shaq Life" isimli belgesel serisinde yer alarak, hayatını daha önce de ekranda paylaşmıştı.



