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Shaq: "Kareem beni eleştirdiğinde, ben ağlamamıştım..."

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, modern NBA oyuncularını eleştirmesine karşı gelen tepkilere yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, modern NBA oyuncularını eleştirmesine karşı gelen tepkilere yanıt verdi.

Shaq bir süre önce Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın yüzüne, bir sonraki seviyeye geçmek için gereken niteliklere sahip olduğuna inanmadığını söylediğinde, NBA'de birçok kişiden tepki görmüştü.

LeBron James ve Kevin Durant gibi ligdeki bazı büyük isimler, eski oyuncuların bugün oynayan isimleri eleştirmesinden şikayetçi olmuşlardı.

Shaq, The Dan Patrick Show'da genç oyuncuları eleştirmesiyle ilgili kendisine eleştiri yapanlara şu şekilde bir yanıtla karşılık verdi:

"Şu anda pek çok kişi 'Gençlere karşı çok sertsin.' diyor. Ben sadece bana yapılan şeyi yapıyorum. Bir zamanlar ben de 30-35 sayı ortalamaları yakaladığım bir dönemde, playofflarda sürekli süpürülüyorduk. Büyük oyuncu Kareem Abdul-Jabbar, benim için 'Henüz şampiyonluk kazanmadı' demişti. Peki ben ağladım mı? Sosyal medyada sızlandım mı? Hayır, hiçbir şey söylemedim çünkü Kareem Abdul-Jabbar bunu söyleyecek niteliğe sahipti. Şimdiye kadarki en büyük NBA oyuncusu ile bir anlaşmazlığa mı gireceğim?

Bu yüzden bana bu yapıcı eleştiriyi yaptığında, bunu kabullenerek oyunumu başka bir seviyeye taşıdım. Bugün bu adamlar birer 'pudding pop'* gibiler. Onlarla ilgili bir şey söylemeye gelmiyor."

(*Çubukta buzlu şeker, dondurma. Oyunculara karşı muhtemelen 'şeker' kavramı üzerinden bir eleştiri.)


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