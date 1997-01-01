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Shaq: "Jordan'ı izlemek, bir tanrıyı izlemek gibiydi..."

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, gençken Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın oyununu izlemenin, "bir tanrıyı izlemek" gibi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, gençken Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın oyununu izlemenin, "bir tanrıyı izlemek" gibi olduğunu söyledi.

Shaq ayrıca, şampiyon olduğu Los Angeles Lakers kadrolarının, Jordan'ın 90'lı yılları domine eden Bulls kadrolarını "kolayca yeneceğini" belirtti.

Diesel, MJ ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Lige ilk girdiğimde, Jordan'dan korkuyordum. Çocukken, sanki bir tanrıyı seyrediyor gibiydiniz."

"BULLS PİVOTLARINI ÖLDÜRÜRDÜM"

Şampiyon Lakers kadrosunun, Bulls'u nasıl yeneceğiyle ilgili ise, Shaq şu açıklamaları yaptı:

"Ana faktör ben ve serbest atışlarım olurduk. Luc Longley, Bill Wennington ve Bill Cartwright'ı öldürürdüm (Bulls'un pivotları)."

"PHIL, HACK-A-SHAQ'İ DENERDİ"

Shaq daha sonra, her iki takıma da koçluk eden Phil Jackson'ın hangi takıma koçluk yapacağını sorguladı. ESPN'den Ariel Helwani, Jackson'ın önce Chicago'da koçluk yaptığı için, Bulls'da olacağını söyledi.

Shaq'ın cevabı şu oldu:

"Öyleyse Hack-a-Shaq olayını denerdi. Hala 28, 29 gibi bir ortalama yakalardım, ama kilit nokta serbest atışlar olurdu. Benimle bu durum, her zaman 50-50'dir. Atabilirsem, kazanırdık. Atamazsam, kaybederdik."

The Last Dance, 19 Nisan'da gösterime girecek ve 17 Mayıs'a kadar yayınlanacak. Belgeselde 1997-98 sezonunun Bulls'u ve ikinci üçlü şampiyonluk yolculukları yer alıyor.


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