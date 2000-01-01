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Shaq: "Jordan GOAT'tur, kimse yanına yaklaşamaz bile"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın tüm zamanların en iyisi olduğunu ve kimsenin ona yakın bile olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın tüm zamanların en iyisi olduğunu ve kimsenin ona yakın bile olmadığını söyledi.

"The Last Dance" belgeseli sayesinde dünya, Michael Jordan'ın, pek çok engelin olduğu bir dönemde koştuğu maratonu hakkında bilgi sahibi oldu.

NBA'deki birçok kişi, MJ'in şimdiye kadarki en büyük olduğunu çoktan kabul etti.

Eski NBA süperstarı Shaq, bir dönem karşılıklı da oynadığı MJ'e kimsenin "yakın bile olmadığını" söyleyecek kadar ileri gitti:

"En iyi oyuncuya dair söyleyecebileceğimiz en adil şey, muhtemelen dönemlere göre ayırmaktır, ama açık ara Michael Jordan. Yaptığı bazı şeyleri düşününce, kimsenin buna yakın olduğunu görmüyorum. O bir 10. Ortalıkta bir sürü 7 veya 8 var, ama 9 veya 10 hiç yok."


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