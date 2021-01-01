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Shaq: "Joel Embiid için 'dominant' diyemem"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in "dominant" bir oyuncu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in "dominant" bir oyuncu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Shaq kısa süre önce Sports Illustrated'ın YouTube kanalındaki bir röportajda yer aldı ve Chris Mannix ile Embiid'in bu sezon daha fazla üçlük atacağını söylemesi hakkında konuştu:

"İyiymiş. Umarım işine yarar. Ancak büyük bir oyuncu olarak, adınız yalnızca iki listede yer alabilir. Bu konuda iyi şanslar diliyorum.

Ve özellikle Brooklyn ve Milwaukee gibi daha oturaklı takımlara karşı oynadığı zaman, sıcak olduğu bir gecede üçlük atmak tabii ki işe yarar. Ama olmadığı bir gecede, kurtarıcı planı ne olacak?"

Ardından Mannix, Embiid'in bu dönemin en 'dominant' oyuncularından biri olduğunu söylediğinde, Shaq'ın bu ifadeye cevabı şu oldu:

"Dominant diyemem. Çok iyi. Gerçekten iyi. Demek isterim ama dominant diyemem."

Mannix daha sonra 'dominant' ifadesinin yalnızca birkaç seçkin oyuncu için ayrılması gerektiğini söylediğinde, Shaq'ın yanıtı, "Kesinlikle" oldu.


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