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Shaq: "Ja Morant, NBA'deki en iyi oyuncu!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant'in "NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant'in "NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu" söyledi.

Kısa süre önce TNT'de konuşan Shaq, Grizzlies'in genç süperstarına doğrudan ligdeki en iyi oyuncu olduğunu söylediği bir diyalogu paylaştı:

"'Ligdeki en iyi oyuncusun' dediğimde çocuğun yüzünü görecektiniz. 'Ha?' olmuştu. Ben de 'Şaka yapmıyorum, en iyisi sensin, gerçekten. Yemin ediyorum.' demiştim.



Ja gayet iyi, Penny de (Hardaway) öyleydi, Kobe de (Bryant) öyleydi. Birkaç yıl içinde bu lig, kesinlikle bu çocuğun ligi olacak."

Bu sezon rakamlarını önemli ölçüde yükselten ve Memphis'i 45 galibiyet ve 22 mağlubiyetle Batı'da ikinci sıraya taşıyan Morant, maç başına 27.6 sayı, 5.8 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarıyla ligin en dinamik genç yıldızlarından biri haline geldi.


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