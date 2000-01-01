Shaq: "İlk iş tavsiyemi, Magic Johnson'dan almıştım"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'a katıldığında bir başka Lakers efsanesi Magic Johnson'dan aldığı tavsiyeler hakkında konuştu.



O'Neal, Johnson'ı iş anlayışı açısından sahip olduğu en büyük ilham kaynaklarından biri olarak gösterdi.



Shaq, Chase For Business tarafından sunulan Black Entrepreneurs Day (Siyahi Girişimciler Günü) için yakın zamanda düzenlenen bir konuk forumunda şunları söyledi:



"İş zekamı nereden mi aldım? Los Angeles'a ilk gittiğimde, Magic Johnson'dan. Bana dedi ki, 'Shaq, ünlü olmak falan güzel şeyler, ama bir noktada bir şeylere sahip olmaya başlaman lazım.' Dediğim ilk şey, 'Tamam, bir giyim markam olsun isterim' olmuştu."



O'Neal bu tavsiyeyi dinlemişti. Shaq, 2011'de NBA'den emekli olduğundan beri, çeşitli yatırımları ve ciro anlaşmalarıyla her yıl basketbol oynadığından daha fazla para kazandığını söyledi. O'Neal'ın iş imparatorluğu artık restoranları, spor salonlarını, araba yıkama yerlerini, kendi markalı ürünlerini, ayrıca Papa John's ve Carnival Cruise Line ile ortaklıkları içeriyor.



Yine de Shaq'a göre, iş hayatında sürekli öğrenmeye devam etmek bir zorunluluk: "Şu anda hala bir şeyler öğreniyorum. Shark Tank'i izliyorum ve sizlerden bir şeyler öğreniyorum. Soru sormaya bayılıyorum."



O'Neal ve Johnson, NBA tarihinin en iyi oyuncularından ikisi olarak kabul edilmelerinin yanı sıra, aynı zamanda başarılı iş adamları olarak da biliniyorlar.



