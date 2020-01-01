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Shaq, Howard için söylediklerini geri almıyor!: "Halen tüm pivotların en yüce tanrısıyım"

Eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal, NBA Finalleri'nin ardından Los Angeles Lakers'ın pivotu Dwight Howard'a dair yönelttiği eleştirileri geri almayı reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal, NBA Finalleri'nin ardından Los Angeles Lakers'ın pivotu Dwight Howard'a dair yönelttiği eleştirileri geri almayı reddetti.

Kendisi de eski bir Lakers oyuncusu olan Shaq, Dwight'a aşırı kutlama yaptığını düşündüğü için saldırmış ve LA şampiyonluğunun ardından yalnızca bir fotoğraf göndermeyi hak ettiğini söylerek ve sessiz kalması gerektiğini iddia etmişti.

Shaq, bu hafta kendi podcasti "The Big Podcast with Shaq"te bu konudaki yorumlarına değindi ve özür dilemeyeceğini belirtirken, yalnızca başkalarının söylemek istediklerini dile getirdiğini açıkladı:

"Bu dediklerim, yalnızca eğer bunu önceden başarmamış olsaydım nefret söylemi sayılabilirdi. Ben o noktada daha önce bulunmuştum. Halen tüm pivotların en yüce tanrısıyım. Bu ligde MVP alan son pivot benim, bu yüzden hala lafım geçer. Başka bir pivot MVP aldığında, nazikçe çekileceğim."

Shaq araya gizlice bir Donald Trump esprisi de ekledi ve "Ben o yaşlı çocuk gibiyim, bir yere gitmiyorum" dedi.


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