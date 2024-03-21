NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Orlando Magic'in Dwight Howard'dan önce Penny Hardaway ve Tracy McGrady'nin formalarını emekliye ayırması gerektiğini söyledi.



O'Neal'ın 13 Şubat'ta Magic tarafından forması emekliye ayrılan ilk oyuncu olması sonrası, bu şerefe nail olabilecek bir sonraki oyuncunun Howard olması gerektiği konuşulmaya başlanmıştı.



Ancak O'Neal aynı fikirde olmadığını belirterek, Hardaway ve McGrady'nin formalarının daha önce emekliye ayırması gerektiğini açıkladı:



"Kesinlikle muhteşem bir oyuncuydu (Howard). Ama ailem bana şunu hep söylerdi; eğer bir tartışma yapılacaksa, o zaman kendinize gerçekten yapılmalı mı diye sormanız gerekir. Ne demek istediğini anlıyorum. Orada dokuz yıl oynadı, pek çok şey başardı, kesinlikle harika bir oyuncuydu ama bence Penny'nin forması ondan önce emekli edilecektir. Ve T-Mac'in."



2004 NBA Draftı'nda Magic tarafından ilk sıradan seçilen Howard, takımda sekiz sezon geçirmiş, bu süre zarfında maç başına 18,4 sayı, 13,0 ribaund, 1,5 asist, 1,0 top çalma ve 2,2 blok ortalamaları yakalamış ve 2009'dan 2011'e kadar üç yıl üst üste Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmıştı. Howard ayrıca Magic'i 2009'da tarihinde ikinci kez NBA Finallerine taşımıştı.



Hardaway, Magic'te altı sezon geçirmiş ve maç başına 19.0 sayı, 4.7 ribaund, 6.3 asist, 1.9 top çalma ve 0.5 blok ortalamaları yakalamıştı. Büyük bir ödül kazanmamış olsa da, bu süre zarfında dört kez All-Star seçilmiş ve Magic'in 1995 yılında NBA Finallerine ulaşmasında baş aktörlerden biri olmuştu.



McGrady ise Magic'te geçirdiği dört sezonda maç başına 28.1 sayı, 7.0 ribaund, 5.2 asist, 1.5 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları yakalamış ve o yıllarda dört kez All-Star, dört kez All-NBA ve iki kez de sayı kralı olmuştu.





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