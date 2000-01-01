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Shaq: "Herkes her gün aynı yemeği yiyemez"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, oyuncuların "bubble" maçları sırasında Orlando'da oynarken en yüksek performanslarını elde etmeleri konusunda, önlerinde zorlu bir yol olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, oyuncuların "bubble" maçları sırasında Orlando'da oynarken en yüksek performanslarını elde etmeleri konusunda, önlerinde zorlu bir yol olduğunu söyledi.

2019-20 sezonunun 30 Temmuz'da başlaması planlanıyor ve 22 takım sezonun yeniden başlama planına katılacak.

O'Neal, 22 takımda yer alan oyuncuların, Walt Disney Resort'ta sınırlı kalmaktan hoşlanmayacağına inanıyor.

"Bu adamların bu bubble'ın içinde olmaları zor olacak, hiç kimse her gün gidip aynı yemeği yiyemez. Büyük bir oyuncu olmak için en önemli şeyler fiziksel ve zihinsel özelliklerdir. Ama aynı zamanda rutinler de önemlidir, bu yüzden çocuklar kesinlikle uyum sağlamak zorunda kalacaklar."

Walt Disney World'e gelen oyunculara, kampüsten ayrılmaları sonucunda bazı yaptırımlar olacağı bildirilmişti. Oyuncular ayrılırlarsa, 10-14 günlük bir izole sürecine alınacakları, kaçırdıkları maç başına ücretlerinin azaltılacağı ve bir KOVID-19 testine tabi tutulacakları belirtilmişti.


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