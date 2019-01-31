Shaq: "GOAT muhabbetinde Kobe'nin adının anılmaması saygısızlık"

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Shaquille O'Neal, tüm zamanların en iyi NBA oyuncusu başlığı hakkında hiç bitmeyen tartışmada eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın çoğu zaman göz ardı edilmesi durumunun kendisini rahatsız ettiğini belirtti.O'Neal bugün çoğu insanın refleks olarak Michael Jordan ve LeBron James arasında iki yönlü bir yarış olduğunu anlamadığını söyledi.Shaq aynı zamanda, pivotların neden "G.O.A.T" muhabbetine giremediğini merak ettiğini de ekledi: