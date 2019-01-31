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Shaq: "GOAT muhabbetinde Kobe'nin adının anılmaması saygısızlık"

Shaquille O'Neal, tüm zamanların en iyi NBA oyuncusu başlığı hakkında hiç bitmeyen tartışmada eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın çoğu zaman göz ardı edilmesi durumunun kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Shaquille O'Neal, tüm zamanların en iyi NBA oyuncusu başlığı hakkında hiç bitmeyen tartışmada eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın çoğu zaman göz ardı edilmesi durumunun kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

O'Neal bugün çoğu insanın refleks olarak Michael Jordan ve LeBron James arasında iki yönlü bir yarış olduğunu anlamadığını söyledi.

Shaq aynı zamanda, pivotların neden "G.O.A.T" muhabbetine giremediğini merak ettiğini de ekledi:

"G.O.A.T. neden her zaman bir guard olmak zorunda? Bir çok insan bu soruyu cevaplayamıyor."

"Elbette, hiçbiri ne [Wilt] Chamberlain veya [Bill] Russell'a karşı oynadı, ne de [Kareem] Abdul-Jabbar'ın en iyi dönemini gördü. Kuşak önyargısı çok büyük. Bugünün koçları ve yorumcuları Jordan diyor. Şimdinin oyuncuları ve genç izleyiciler James diyor."

"Kobe'nin adını söylememelerini saygısızca buluyorum. Direk onun ismini atlayıp 'LeBron' demelerini anlamıyorum. Çünkü ben de onun yanındaydım ve o da fena bir adamdı."





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Shaquille O'Neal, tüm zamanların en iyi NBA oyuncusu başlığı hakkında hiç bitmeyen tartışmada eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın çoğu zaman göz ardı edilmesi durumunun kendisini rahatsız ettiğini belirtti.
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