Shaq: "Ewing, gözümü korkutan ilk oyuncuydu!"

Hall of Fame oyuncu Shaquille O'Neal, genç yıllarında New York Knicks efsanesi Patrick Ewing'e duyduğu hayranlığı dile getirdi.



Ewing'in de yer aldığı NBA'in en iyi 75 oyuncusu hikayelerinin son sürümünde O'Neal, kişisel idolü Ewing'e olan sevgisini paylaştı.



Shaq çocukluk yıllarında, kendisine ilham veren gücü, fizikselliği ve zorba zihniyeti sayesinde büyüdüğünde Ewing gibi olmak istediğini bile itiraf etti:



"Çocukken babam bana hep 'Seni Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar ve Wilt Chamberlain gibi yapacağım' derdi. Bir genç olarak, onların tüm bu eski tarz hareketlerine çalışırdım. Sonra bir gün Georgetown'da Patrick Ewing'i izlemiştim. Cüsseliydi; kabaydı; fizikseldi; insanları oraya buraya fırlatırdı ve tam saha koşabiliyordu.



'Baba, onun gibi olmak istiyorum' demiştim. o da 'Biliyorum, sana bu maçı izletme sebebim de buydu' demişti."



Ewing'in rol modeli olduğunu Shaq, NYK efsanesinin gözünü korkutan ilk oyuncu olduğunu da sözlerine ekledi:



"33 numaralı formasıyla Patrick Ewing'i izliyordum. Daha iyi hale geldikçe onun gibi olmak istemiştim. Karşılıklı oynadığımda gerçekten gözümü korkutan ilk oyuncuydu."



80'li yılların ortasından 90'ların tamamındaki süreçte New York Knicks'in yüreği ve ruhu olan Ewing, takımı 1994 ve 1999'da iki kez final serilerine çıkarmıştı.