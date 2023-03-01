NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'a istikrarı hakkında tavsiyede bulunarak, kendisine eski NBA oyuncusu Jeremy Lin'i örnek gösterdi.



Shaq, Edwards'a NBA'deki en iyi oyunculardan biri olarak statüsünü koruması hakkında tavsiye vererek, kendisini 2012'nin Şubat ayında tüm NBA dünyasını etkisi altına alan Lin'in hikayesini örnek vererek uyardı.



NBA efsanesi, kariyerinde ilk kez All-Star haline gelen Timberwolves yıldızının büyük bir oyuncu olarak kabul edilmek istemesi dahilinde, bunu uzun bir süre devam ettirmesi gerektiğini açıkladı:



"Büyük oyuncu olduğunu ya da olmadığını söylemek bana düşmez. Bence muhteşem bir oyuncu. Demek istediğim, Candace (Parker) ve Jamal (Crawford) gibi oyuncuları izlerken de anlamış olduğum gibi, bu performansı uzun bir süre devam ettirmeniz gerekiyor. Çünkü hepimiz Jeremy Lin'i hatırlıyoruz. Şimdi kendisi nerede?"



Bu sezon Edwards, Timberwolves formasıyla maç başına 36.3 dakikada 24.7 sayı, 5.9 ribaunt ve 4.5 asist ortalamalarına sahip.





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