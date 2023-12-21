NBA'in efsanevi oyuncusu Shaquille O'Neal, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in "yardıma ihtiyacı olduğunun" düşünülmesine eleştiride bulundu.



TNT'nin 'Inside the NBA' programında O'Neal, Green'in yakın zamanda NBA tarafından süresiz uzaklaştırılmasına ve bununla ilgili söylenenlere ilişkin görüşlerini paylaştı.



Green, Phoenix Suns'ın pivotu Jusuf Nurkic'e vurduğu için ceza alırken, NBA, cezanın ağırlığına gerekçe olarak kendisinin "sportmenlik dışı hareketleri tekrarlamasını" göstermişti.



Ayrıca Green'in basketbol dışında yaşadığı zorluklara çözüm bulmak adına danışmanlık almasının da beklendiği belirtilmişti.



Shaq, Green'le ilgili anlatılanlardan ve danışmanlığa başvurma kararından duyduğu hoşnutsuzluğu şu sözelrle dile getirdi:



"Onun hakkında böyle bir algı yapılıyor olması hiç hoşuma gitmiyor. Adamın danışmanlığa falan ihtiyacı yok. Saha içindeki hareketleri için hiçbir şey yapılması gerekmiyor. Saha dışında da sağlam bir insan ve iyi biri. Sahada herkesin belli bir karaktere sahip olması gerekir.



Mesela ben, saha içinde acımasız biriydim. Dirsek atıp diş dökerdim. Ama saha dışında farklı bir insandım. Sahada yapmaması gereken birçok delice şey yapıyor olsa da, danışmanlığa ihtiyacı olduğu algısı yayılmamalı. Draymond'ın hiçbir sorunu yok."



NBA'in başkan yardımcısı Joe Dumars, geçtiğimiz günlerde Green'in düzelme yolunda ilerleme kaydettiğini belirtmişti.





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