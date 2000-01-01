Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Shaq: "Curry'yi yere sererdim!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, hayali bir karşılaşmada Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi nasıl tutacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, hayali bir karşılaşmada Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi nasıl tutacağını açıkladı.

Draymond Green'i nasıl domine edeceğini açıkladıktan sonra, Shaq, 2000'lerin Los Angeles Lakers ekibinin Curry'yi nasıl "halledeceğini" de anlattı:

"İkili oyundan çıkmalarına izin verirdik ve Stephen Curry'yi sıkıştırıp başka birine şut attırırdık. Bu da işe yaramazsa, Stephen Curry'nin içeri girmesine izin verirdik ve ben onun küçük k*çını birkaç kez yere sererdim. Net."

O'Neal, ekibinin geçmişte benzer bir yöntem kullandığını ve bunun 2000-2002 yılındaki three-peat sırasında oldukça etkili olduğunu kanıtladı.

"Guardlarla sorun yaşadığımızda, Kobe'ye, 'Bırakın içeri girsinler. Ben hallederim.' derdim ve onları yere sererdim."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal