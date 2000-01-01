Shaq: "Curry'yi yere sererdim!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, hayali bir karşılaşmada Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi nasıl tutacağını açıkladı.



Draymond Green'i nasıl domine edeceğini açıkladıktan sonra, Shaq, 2000'lerin Los Angeles Lakers ekibinin Curry'yi nasıl "halledeceğini" de anlattı:



"İkili oyundan çıkmalarına izin verirdik ve Stephen Curry'yi sıkıştırıp başka birine şut attırırdık. Bu da işe yaramazsa, Stephen Curry'nin içeri girmesine izin verirdik ve ben onun küçük k*çını birkaç kez yere sererdim. Net."



O'Neal, ekibinin geçmişte benzer bir yöntem kullandığını ve bunun 2000-2002 yılındaki three-peat sırasında oldukça etkili olduğunu kanıtladı.



"Guardlarla sorun yaşadığımızda, Kobe'ye, 'Bırakın içeri girsinler. Ben hallederim.' derdim ve onları yere sererdim."



