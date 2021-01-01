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Shaq, bu kez Gobert'i övdü!: "Diğer pivotlar onu örnek almalı"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'i överek, bugünün pivotlarının onun izinden gitmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'i överek, bugünün pivotlarının onun izinden gitmesi gerektiğini söyledi.

Gobert, Utah ile 5 yıllığı 205 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzaladığında, Shaq uzunca süre "sadece 11 sayı ortalamasına sahip bir adamın" böylesine büyük bir kontrat kazanmasının tamamen gülünç olduğu fikrini yayarak birçok kez dalga geçmişti.

Ancak "Basketball News" isimli podcast'te konuşan Shaq, bu sefer Fransız pivotu eleştirmek yerine, çalışma ahlakına ve savunma yeteneklerine övgüde bulunarak, bugünün pivotlarının büyük paralar kazanmak istedikleri takdirde kendisinin izinden gitmeleri gerektiğini açıkladı:

"Rudy Gobert artık ortalama bir NBA pivotu değil. Çünkü ortalama pivotlarda, ikili oyun oynayabilen falan oyunculara bakıyorlar. Rudy Gobert fizikli, uzun, sert oynayan ve harika savunma yapan bir oyuncu. Yılın Savunmacısı ödülü sahibi. Ama 200 milyon dolar kazanıyor.

Yani siz diğer pivotlara söyleyeceğim şudur; onun izinden gidin. Bir LeBron, Kobe veya Garnett olmayacaksınız, lakin bence bugün bile onun yaptıklarını yapabilecek pek çok pivot var."


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