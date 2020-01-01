Shaq: "Bol Bol, daha önce görmediğim şeyler yapıyor"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Denver Nuggets çaylağı Bol Bol ve oğlu Shareef'i, rapçi Soulja Boy ile bir maçtan önceki gece dışarı çıktıkları için cezalandırdığı bir anısını anlattı.



Shaq, Bol'a daha genç yaşlarında koçluk yapmıştı ve şu anda TNT'deki "Inside the NBA" programınında yer alan efsane oyuncu, bu olayın nasıl gerçekleştiğini şöyle paylaştı:



"Bol Bol'a, oğlumla koçluk yapma fırsatım oldu. O ve oğlum benzerler, çok yetenekli. Ama üstlerine bindiğinizde çalışmaya başlıyorlar. O ve oğlum bir maçtan önceki gece, Soulja Boy ile dışarı çıkmışlardı. Ben de onları cezalandırmak zorunda kalmıştım. Onları çağırdım ve dedim ki, 'Eğer bu oyunda bazı şeyleri yapmazsanız, takım dışı kalırsınız.'"



"Bol Bol daha önce hiç görmediğim şeyler yapıyordu. 'Bu çocukta yetenek var.' demiştim. Mike Malone gibi bir koçla beraber olduğu için mutluyum, çünkü Mike bizim dilimizden konuşan bir adam. Mike onu yavaşça geliştirecek ve yapmak istediği şeyi yapmasına izin verecek. Bir pozisyonda ona arkadaşlarının iki yandan perdeleme yaptıklarını ve onun da pota altından çıkıp üçlüğü attığını gördüm. Çok şaşırmıştım."



Bol, bu sezon fazla oynama süresi bulamasa bile, gelişmeye devam ettiği sürece oyunu değiştiren oyunculardan biri olabilir.



