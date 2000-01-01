Shaq: "Birkaç NBA takımı satılık ve biri Las Vegas'a gidebilir"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, birkaç NBA ekibinin satışta olduğunu ve bir takımın Las Vegas'a gidebileceğini söyledi.



Yakın zamanda "Shaq ile Büyük Podcast"te konuşan Shaq, birkaç takımın öngörülebilir gelecek süresince satışta olabileceğini iddia etti:



"Satılık birkaç takım olduğuna ve birinin Vegas'a gidebileceğine dair dedikodular duydum."



Shaq, NHL'in Golden Knights ile yaptığı gibi genişleme yapması olasılığını ele aldı. Ayrıca, Oakland Raiders yakın zamanda, gelecek sezon Las Vegas'ta başlangıç yapacağı için, kumarhaneler ile oluşan belirsizliklere rağmen, sporun Nevada'ya yavaşça taşındığı oldukça açık.



NBA'in genişlemesi, ligin yakın zamanda ele almaya istekli olmadığı tartışmalı bir konu. Kentucky, Seattle ve Las Vegas, bir NBA takımına sahip olmak için bir süredir uğraşıyorlardı.



Shaq'e göre, Seattle hala bir olasılık, ancak mevcut olan bir takımı satın almak durumunda oldukları için, bu durum olası gözükmüyor. Bununla birlikte Shaq, Çin veya Japonya gibi denizaşırı bir genişleme hakkında söylentiler olduğunu ve ekiplerin bu takımlarla deplasmanda oynamadan önce üç gün izin alacağını da ekledi.



