Shaq: "Bird'ün yaptıklarının, şansa olduğunu sanırdım..."

Hall of Fame oyuncu Shaquille O'Neal, eskiden Boston Celtics efsanesi Larry Bird'den nefret ettiğini söyledi.



Yakın zamanda "All the Smoke" podcastine konuk olan Shaq, NBA tarihinin en eşsiz ve etki yaratmış oyuncularından biri olan Bird'ün itibarına vaktiyle pek inanmayan oyunculardan biri olduğunu itiraf etti:



"Larry Bird'e karşı oynama şansım hiç olmamıştı ama aslında Larry Bird'den nefret ederdim. Her şeyi yapan sıradan bir adam olduğu için, onu biraz kıskanırdım. Yüzünüze baka baka kaldırıp şutu atardı, fadeaway'i de vardı. Bir keresinde izlediğim bir maçta tam çizgiden dışarı düşmeden önce panyanın üzerinden şut sokmuştu ve şoke olmuştum.



Yaptığı şeylerin çoğunun şans olduğunu düşünüyordum ama yaşlandıkça ve izlemeye devam ettikçe, beceri olduğunu anladım. Adının Magic Johnson ve Michael Jordan ile birçok kategoride yer alması, ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor."



Bird, Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson ile birlikte 80'li yıllarda sergilediği performanstan ötürü ligin ABD genelinde popüler olmasında büyük başrol oynamıştı.