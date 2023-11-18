NBA'in efsanevi oyuncusu Shaquille O'Neal, kendisinin de Golden State Warriors forveti Draymond Green'in yaptığı şekilde Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i kafakola almış olacağını itiraf etti.



Green'in Gobert'i kafakola aldığı Salı geceki karşılaşma, NBA gündemine aniden oturmuştu ve Green'in eylemleri sıra dışı olsa da, O'Neal, Draymond'ın yerinde olsaydı kendisinin de aynı şeyi yapacağını iddia etti:



"Ben eski kafa adamım, yani arkadaşlarımın her zaman arkasını kollarım. Mesela şu anda seninle bu röportajı yaparken biri gelip sana elini sürse, onu da döverdim. Çünkü benimlesin.



Bunun yanlış olduğunu söyleyen insanlar olsa da, ben bu konularda ikiyüzlü olmamaya çalışıyorum. Ben de aynı şeyi yapardım. Yanlış yaptı demeyeceğim, muhtemelen bunu yapmamalıydı ama Shaq ne yapardı? Shaq de aynı şeyi yapardı."



NBA, bu sezon maç başına 8,8 sayı, 5,1 ribaund, 5,7 asist, 0,7 top çalma ve 0,6 blok ortalamaları yakalayan Green'e bu hareketinden ötürü beş maç uzaklaştırma cezası vermişti.





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