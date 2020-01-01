Shaq: "Anthony Davis, pivot değil!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in bir pivot olarak sınıflandırılmaması gerektiğini söyledi.



Kariyerinde yedi kez All-Star olan, dört kez All-NBA kadrosuna seçilen, dört kez savunma beşlerine giren ve bir kez NBA şampiyonu olan Davis'in, ligdeki en iyi oyunculardan biri olduğu biliniyor. Yalnız konu pozisyonuna gelince, işler bazıları için biraz karmaşıklaşabiliyor.



Resmi olarak Davis, 'uzun forvet' olarak sınıflandırılmış olsa da, geçtiğimiz sezon Lakers için pivot pozisyonunda oynamıştı. Birçok kişi için Davis, büyüklüğüne ve pozisyonunu oynadığı yere göre pivot olarak kabul edilebilir.



Ancak efsanevi Lakers pivotu Shaq için, bunun yerine kendisinin uzun forvet olarak sınıflandırılması gerekiyor:



"Pivotları ve uzun forvetleri aynı kategoriye koymanızdan nefret ediyorum. Tim Duncan'la konuşmanız lazım. Çünkü uzun forvetler ve pivotlar iki farklı kategoridir. Net."



O'Neal'ın görüşüne göre 'pivot' ve 'uzun forvet', rolleri ve tarzları farklı olduğundan ötürü, farklı değerlendirilmesi gereken pozisyonlar. Shaq, Hakeem Olajuwon ve Dikembe Mutombo gibi oyuncular postta oynayıp çember koruyuculuğu yaptıklarından ötürü pivot olarak, Duncan, Pau Gasol ve Dirk Nowitzki gibi oyuncular ise başka karakteristik özellikler gösterdiklerinden ötürü uzun forvet olarak sınıflandırılıyorlar.



