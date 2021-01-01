Shaq: "Ağabeyim olsa, Barkley gibi olmasını isterdim"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, bir diğer efsane isim Charles Barkley ile saha içinde ettikleri bir kavga sonrası anneleri yüzünden nasıl barıştıklarının ayrıntılarını açıkladı.



Shaq, parçası olduğu TNT'nin Inside the NBA kadrosunun "The Inside Story" belgeselinin setinde, olayı şu şekilde anlattı:



"Benim bir ağabeyim yok, ama olsaydı, Charles Barkley gibi olmasını isterdim. Charles'ı hep kıskanmışımdır, çünkü hakemler ona hep faul çalarlardı. Bana top fırlattığı o gün 'Güzel, şimdi ağzına bir tane vurabilirim' demiştim.



O küçük kavgaya girdiğimiz maçın sonrasında, Jerome bana telefonu uzattı ve öbür tarafta daha önce hiç duymadığım bir kadının sesini duymuştum, 'Bebeğime bir daha elini sürme' diyordu. 'Siz kimsiniz?' diye sorduğumda, Charles'ın annesi olduğunu anlamıştım ve şaşkına dönmüştüm. Annem de telefonun öbür hattındaydı.



'20-30 yıldır yakın arkadaş olduğumuzu bilmiyor musun? Şimdi maçtan sonra gidip ona sarılacaksın. Televizyonda böyle kavga etmenizi istemiyorum' demişti. O andan sonra aramız düzelmişti."



