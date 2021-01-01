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Shaq'a göre şu anda NBA'deki en iyi 5 oyuncu!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, kendi fikrine göre NBA'deki en iyi beş oyuncuyu seçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, kendi fikrine göre NBA'deki en iyi beş oyuncuyu seçti.

Showtime'ın "All The Smoke" podcastinde eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Shaq, kendi düşüncesine göre NBA'deki mevcut en iyi beş oyuncuyu sıraladı.

Shaq sırasıyla Golden State Warriors point guardı Steph Curry, Portland Trail Blazers point guardı Damian Lillard, Brooklyn Nets forveti Kevin Durant, Los Angeles Lakers forveti LeBron James ve Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid'i seçti:

"Steph, Dame, KD, LeBron... ve Joel (Embiid) diyeceğim."


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