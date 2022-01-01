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Shaq'a göre Heat, şampiyon olamaz!: "Bu yıl onların yılı değil"

Miami Heat'in eski yıldızı Shaquille O'Neal, Heat'in bu sezon NBA Finallerine ulaşacağına inanmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in eski yıldızı Shaquille O'Neal, Heat'in bu sezon NBA Finallerine ulaşacağına inanmadığını söyledi.

Heavy Sports'tan Emily Bicks ile yaptığı röportajda Shaq, Heat'in şampiyonluk turuna çıkmasının zor olacağını belirtirken, "bu yıl onların yılı değil" ifadesini kullandı:

"NBA Finalleri mi? Bu zor bir soru. Heat'in playofflara kalacağını ve iyi bir çıkış yapacağını düşünüyorum ama bu yıl onların yılı değil. Gelecekte bir gün kazanacaklar ama."

Bu açıklama, Shaq'ın Dwyane Wade ile 'Inside the NBA' programında Heat'in kadrosundaki sakatlık sorunları nedeniyle hala göreceli olarak başarılı olduğu konusundaki tartışmasının ardından geldi.

Çekirdek oyuncuları gerek sakatlıklar, gerekse KOVID sebebiyle forma giyme konusunda istikrarsız olmasına rağmen, Miami sıkı bir şampiyonluk adayı olmaya devam ediyor ve Doğu Konferansı'nın üst kademesinde 32-20'lik derece ile üçüncü sırada yer alıyor.


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