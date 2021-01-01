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Shaq: "95'teki Finalleri kaybetmemiz benim suçumdu"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski takımı Orlando Magic'in 1995 Finalleri'nde yenilmesinden kendisini sorumlu tuttu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski takımı Orlando Magic'in 1995 Finalleri'nde yenilmesinden kendisini sorumlu tuttu.

Kimileri tarafından Shaq'ın kariyerindeki en büyük lekelerden biri, kendisi ve Magic ekibinin Hakeem Olajuwon'ın Houston Rockets'ı tarafından süpürüldüğü 1995 Finalleri olarak görülüyor.

Eski NBA oyuncuları Stephen Jackson ve Matt Barnes ile "All the Smoke" isimli podcast'te yakın zamanda konuk olan Shaq, bu seride neler olduğunu ve suçu neden en çok kendisine attığını şu şekilde açıkladı:

"Benim yüzümden kaybettik. Bir lider olarak yeteri kadar iyi olamadım. Chicago Bulls'u yendikten sonra, salmıştım. 'Mike'ı (Michael Jordan) yendik, sonrası kolay.' diyordum. Daha önce Houston'da oynamıştık, Hakeem her türlü 27 sayısını atar, bir şekilde hallederiz diye düşündük. Ve 8 gün de tatilimiz vardı. Ben ve D-Scott (Dennis Scott) o süreçte yapmamamız gereken şeyler yapmıştık."


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