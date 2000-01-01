Shaq: "2000'deki Portland, bizden korkmayan tek takımdı"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Lakers hanedanı döneminde karşılaştığı en zorlu rakip takımın, 2000 yılının Portland Trail Blazers kadrosu olduğunu söyledi.



Üç şampiyonluk kazanmış, Shaq / Kobe Bryant ikilisine sahip olan Lakers, yol üzerinde bazı olağanüstü takımları yenmişti: Reggie Miller'lı Pacers, Tim Duncan'lı Spurs, Allen Iverson'lı Sixers, Chris Webber'lı Kings, ve Jason Kidd'li Nets gibi.



Peki bu takımlar arasında en zorlusu hangisiydi?



Shaq şu yanıtı verdi:



"2000 Portland Trail Blazers. En zorlu takım onlardı ve bizden korkmayan tek ekiptiler."



Üçü Lakers ile olmak üzere 16 yıllık kariyerinde yedi şampiyonluk kazanan Robert Horry de, Shaq'ın dediğine "Muhtemelen basketbol kariyerimde karşılaştığım en iyi takımdı" ifadeleriyle katıldı.



2000 Batı Konferansı Finalleri, yedi maç süren zorlu bir seri olmuştu. Portland, o sezon 59 maç kazanmıştı. Blazers, o dönemde Scottie Pippen, Steve Smith, Rasheed Wallace, Arvydas Sabonis, Jermaine O'Neal, Damon Stoudamire ve Bonzi Wells ile derin bir takıma sahipti.



