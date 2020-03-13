Shane Larkin'den tepki: 'Lig neden ertelenmiyor?'

'in yıldızı, koronavirüs tehditi olmasına rağmen ligin ertelenmemesine tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ABD'li oyuncu, "Dünyadaki her lig ertelennmiş ya da iptal edilmişken, Türkiye Ligi neden oynanıyor, anlamıyorum. Seyircisiz oynamak durumu daha güvenli yapıyor, anlıyorum ama yeterince güvenli yapmıyor. Ligin ertelenmesinin en iyisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.