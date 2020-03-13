Shane Larkin'den tepki: "Lig neden ertelenmiyor?"

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, koronavirüs tehditi nedeniyle ligin ertelenmesini istedi.

Haber; Sporx.com
Shane Larkin'den tepki: 'Lig neden ertelenmiyor?'
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13 Mart 2020 18:32
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, koronavirüs tehditi olmasına rağmen ligin ertelenmemesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ABD'li oyuncu, "Dünyadaki her lig ertelennmiş ya da iptal edilmişken, Türkiye Ligi neden oynanıyor, anlamıyorum. Seyircisiz oynamak durumu daha güvenli yapıyor, anlıyorum ama yeterince güvenli yapmıyor. Ligin ertelenmesinin en iyisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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