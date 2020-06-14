Shane Larkin'den gelecek açıklaması: NBA mesajı!

Anadolu Efes ile harika bir sezon geçiren Shane Larkin, NBA ihtimaliyle ilgili konuştu.

Haber; AA
Shane Larkin'den gelecek açıklaması: NBA mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2020 18:57
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Shane Larkin, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geri dönmesi için şartları olduğunu belirtti.

ABD basınına açıklamalar yapan Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini sözlerine ekledi.

Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 6 kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için